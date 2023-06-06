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Глеб: Зинченко уже стал одним из лидеров "Арсенала". Умничка, просто красавец

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Бывший игрок "Арсенала" Александр Глеб оценил выступление защитника Александра Зинченко за лондонскую команду.
Фото: ФК "Арсенал"
"Зинченко - огромный молодец. В составе "Манчестер Сити" становился чемпионом, в "Арсенале" чуть не хватило. Зинченко уже стал одним из лидеров команды. Умничка, просто красавец", - цитирует Глеба Metaratings.ru.

Левый защитник Александра Зинченко перебрался в "Арсенал" летом прошлого года из "Манчестер Сити". В составе команды Хосепа Гвардиолы украинский футболист стал четырехкратным чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также 4 раза становился обладателем Кубка Английской футбольной лиги. В этом сезоне "Арсенал" лидировал в АПЛ большую часть сезона, однако в итоге все же уступил чемпионский титул "Манчестер Сити". Зинченко сыграл за "канониров" 33 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативных ассиста.


Зинченко Арсенал Лондон АПЛ Глеб
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