"Зинченко - огромный молодец. В составе "Манчестер Сити" становился чемпионом, в "Арсенале" чуть не хватило. Зинченко уже стал одним из лидеров команды. Умничка, просто красавец", - цитирует Глеба Metaratings.ru.
Левый защитник Александра Зинченко перебрался в "Арсенал" летом прошлого года из "Манчестер Сити". В составе команды Хосепа Гвардиолы украинский футболист стал четырехкратным чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также 4 раза становился обладателем Кубка Английской футбольной лиги. В этом сезоне "Арсенал" лидировал в АПЛ большую часть сезона, однако в итоге все же уступил чемпионский титул "Манчестер Сити". Зинченко сыграл за "канониров" 33 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативных ассиста.
Глеб: Зинченко уже стал одним из лидеров "Арсенала". Умничка, просто красавец
Бывший игрок "Арсенала" Александр Глеб оценил выступление защитника Александра Зинченко за лондонскую команду.
Фото: ФК "Арсенал"