- Батраков воплощает свой талант на поле — способность делать это на таком уровне очень показательна.
К тому же он замечательный человек. Ему просто требовалось немного времени на адаптацию. Сейчас он уже демонстрирует свои качества и способности. Мы в команде хорошо его приняли, что позволило ему проявить себя, - приводит слова Санчеса HT Spor.
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и подписал пятилетний контракт. В составе турецкого клуба полузащитник вышел на поле в 14 встречах во всех турнирах и записал в свой актив шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.
Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро, также на его счету 17 матчей в составе сборной России и четыре забитых мяча.