"Однажды Роналду не очень хорошо сыграл пару матчей подряд. Он был молод и слишком старался. Фергюсон отчитал Роналду. Он сказал: "Кем ты себя возомнил? Ты думаешь только о том, чтобы показать себя? Считаешь, что ты суперзвезда". И я помню, как Криштиану плакал в раздевалке. Я подумал, что этому тренеру плевать на чувства футболиста, но посмотрите, каким игроком Криштиану стал. Ему нужны были такие моменты, и тренер знал, что иногда нужно быть жёстким", - приводит слова Фердинанда "Матч ТВ".
Криштиану Роналду выступал в английском "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона выступал в 2003-2009 гг. За этот период португальский футболист трижды стал чемпионом Англии, дважды - обладателем Кубка английской лиги и по одному разу победителем Лиги чемпионов УЕФА, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.
Кроме того, Криштиану Роналду в 2008 году был признан лучшим футболистом мира как по версии ФИФА, так и по версии FIFPro, лучшим клубным футболистом по версии УЕФА, а также обладателем "Золотого мяча" по версии France Football и "Золотой бутсы".
Фердинанд вспомнил, как Фергюсон в "Манчестер Юнайтед" довёл до слёз Роналду
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил, как бывший наставник манкунианцев Алекс Фергюсон отчитал молодого Криштиану Роналду.
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