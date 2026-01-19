Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ИМТНе начат
Оренбург
17:00
СурханНе начат

Opta: шансы "Арсенала" на титул АПЛ выросли почти до 90%

Суперкомпьютер Opta резко повысил вероятность чемпионства "Арсенала" в нынешнем сезоне АПЛ.
Фото: Getty Images
Сейчас "канониров" оценивают как главного фаворита гонки за титул.

После 22 туров команда Микеля Артеты набрала 50 очков и идёт первой в таблице. Отрыв от ближайших преследователей - "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" - составляет семь очков.

По расчётам Opta, шанс "Арсенала" на победу в чемпионате вырос до 89,62%. Для сравнения, после 18-го тура этот показатель был заметно ниже - 65,63%.

У "Ман Сити" вероятность титула снизилась до 6,91%, у "Астон Виллы" она составляет 3,36%.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится