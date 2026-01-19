Opta: шансы "Арсенала" на титул АПЛ выросли почти до 90%

Суперкомпьютер Opta резко повысил вероятность чемпионства "Арсенала" в нынешнем сезоне АПЛ.

Фото: Getty Images

Сейчас "канониров" оценивают как главного фаворита гонки за титул.



После 22 туров команда Микеля Артеты набрала 50 очков и идёт первой в таблице. Отрыв от ближайших преследователей - "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" - составляет семь очков.



По расчётам Opta, шанс "Арсенала" на победу в чемпионате вырос до 89,62%. Для сравнения, после 18-го тура этот показатель был заметно ниже - 65,63%.



У "Ман Сити" вероятность титула снизилась до 6,91%, у "Астон Виллы" она составляет 3,36%.

