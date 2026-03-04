Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
18:30
ЛокомотивНе начат
Динамо
20:45
СпартакНе начат

Гризманн принял решение по своему будущему - ESPN

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не перейдёт в "Орландо Сити" в ближайшее время.
Фото: Getty Images
Как сообщает ESPN, трансфер в клуб МЛС отложен как минимум до конца сезона. По данным источника, американская команда рассчитывала оформить переход до закрытия трансферного окна в лиге, которое завершается в конце марта.

Однако сам футболист решил повременить с уходом после выхода мадридцев в финал Кубка Испании.

Ранее "Атлетико" по сумме двух матчей оказался сильнее "Барселоны" - 4:3.

