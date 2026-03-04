Гризманн принял решение по своему будущему - ESPN

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не перейдёт в "Орландо Сити" в ближайшее время.



Фото: Getty Images

Как сообщает ESPN, трансфер в клуб МЛС отложен как минимум до конца сезона. По данным источника, американская команда рассчитывала оформить переход до закрытия трансферного окна в лиге, которое завершается в конце марта.



Однако сам футболист решил повременить с уходом после выхода мадридцев в финал Кубка Испании.



Ранее "Атлетико" по сумме двух матчей оказался сильнее "Барселоны" - 4:3.