"Ливерпуль" крупно обыграл "Ньюкасл" в матче АПЛ

В рамках 24-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" принимал "Ньюкасл" и добился уверенной победы на своем поле - 4:1.

Фото: BBC Sport

Два мяча в составе "Ливерпуля" забил Юго Экитике. Еще по одному голу добавили Флориан Вирц и Ибраима Конате. Вирц также отметился результативной передачей.



Единственный мяч "Ньюкасла" записал на свой счет Энтони Гордон, однако этот гол не повлиял на общий исход встречи.



После сыгранных матчей "Ливерпуль" имеет 39 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. "Ньюкасл" с 33 баллами после 23 игр занимает 10-ю позицию.

