Как сообщает источник Manutd Addict, клуб намерен провести серьёзное обновление состава и уже заложил под это внушительный бюджет.
Основной акцент планируется сделать на центре поля: на приобретение двух полузащитников "красные дьяволы" готовы направить порядка 120 миллионов фунтов стерлингов. Ещё около 70 миллионов предусмотрено для усиления оборонительной линии. Дополнительно клуб рассчитывает вложить до 60 миллионов фунтов в покупку игрока на позицию левого вингера.
На данный момент манкунианцы занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 38 набранных очков.
"Манчестер Юнайтед" готовит масштабную перестройку состава - источник
Руководство "Манчестер Юнайтед" сформировало финансовую стратегию на летнее трансферное окно.
ФК "Манчестер Юнайтед"