"Манчестер Юнайтед" готовит масштабную перестройку состава - источник

Руководство "Манчестер Юнайтед" сформировало финансовую стратегию на летнее трансферное окно.

ФК "Манчестер Юнайтед"

Как сообщает источник Manutd Addict, клуб намерен провести серьёзное обновление состава и уже заложил под это внушительный бюджет.



Основной акцент планируется сделать на центре поля: на приобретение двух полузащитников "красные дьяволы" готовы направить порядка 120 миллионов фунтов стерлингов. Ещё около 70 миллионов предусмотрено для усиления оборонительной линии. Дополнительно клуб рассчитывает вложить до 60 миллионов фунтов в покупку игрока на позицию левого вингера.



На данный момент манкунианцы занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 38 набранных очков.