Этот результат привёл к антирекорду клуба: лондонцы выдали самую длинную серию без побед в Премьер-лиге за последние десятилетия. По данным Squawka, предыдущий подобный показатель держался 91 год.
Последний раз "шпоры" выигрывали в чемпионате ещё в конце декабря, когда обыграли "Кристал Пэлас" (1:0).
После очередного неудачного матча команда располагается в нижней части таблицы: у "Тоттенхэма" 30 очков и 17-я позиция после 31 игры.
"Тоттенхэм" выдал худшую серию за 91 год
"Тоттенхэм" потерпел поражение от "Ноттингем Форест" в матче 31-го тура чемпионата Англии - 0:3.
