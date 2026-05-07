Непомнящий рассказал, за счёт чего "Динамо" может пройти "Краснодар" в Кубке

Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о шансах московского "Динамо" обыграть "Краснодар" в ответной встрече финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Первая игра команд завершилась вничью 0:0. Непомнящий считает, что главным козырем динамовцев является игра в атаке.

"Я знаю, что ждать от "Краснодара" и "Зенита", а от "Спартака" и "Динамо" — не знаю. То они блестяще проводят игру, то гаснут. Один тайм проведут на высочайшем уровне, в другом проседают. Недостатки динамовцев видны в игре в обороне, наравне с этим у них хорошая атака, как и у "Спартака".

Если хорошо использовать потенциал атакующих игроков, то это грозное оружие. Это их козырь в игре с "Краснодаром", — отметил Непомнящий в беседе с "Матч ТВ".

Ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России "Краснодар" — "Динамо" состоится сегодня, 7 мая, на "Ozon Арене" в Краснодаре. Начало — в 20:30 мск.

