"Манчестер Юнайтед" готов предложить 100 млн евро за игрока "Барселоны" - источник

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность трансфера полузащитника "Барселоны" Фермина Лопеса.
Фото: ФК "Барселона"
По информации The Touchline, английский клуб готов предложить за игрока около 100 миллионов евро. Однако переход на данный момент выглядит маловероятным. Сам футболист не рассматривает вариант с уходом.

В чемпионате Испании каталонская команда занимает первое место, опережая ближайшего преследователя - "Реал" - на четыре очка.

