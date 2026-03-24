По информации The Touchline, английский клуб готов предложить за игрока около 100 миллионов евро. Однако переход на данный момент выглядит маловероятным. Сам футболист не рассматривает вариант с уходом.
В чемпионате Испании каталонская команда занимает первое место, опережая ближайшего преследователя - "Реал" - на четыре очка.
"Манчестер Юнайтед" готов предложить 100 млн евро за игрока "Барселоны" - источник
"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность трансфера полузащитника "Барселоны" Фермина Лопеса.
