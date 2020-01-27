Гендиректор "Газпром Арены" сообщил, что для подготовки к Евро потребуется еще несколько десятков миллионов рублей

Владимир Литвинов, генеральный директор "Газпром Арены", рассказал о подготовке к проведению матчей чемпионата Европы-2020.
Фото: rma.ru
"Если говорить о прямых уже понесенных расходах "Газпром Арены" в части подготовки инфраструктуры стадиона к матчам Евро, то это уже потребовало несколько миллионов рублей. Сумма существенно увеличится после выполнения ряда мероприятий в весенний период. Они касаются проведения определенных видов работ по подготовке объекта и прилегающей территории, и они будут касаться ряда адаптационных мероприятий по внутренней инфраструктуре объекта.

Ближе к матчам чемпионата Европы мы потратим несколько десятков миллионов рублей. Сумму сказать сейчас затрудняюсь, потому что на некоторые вещи смета еще не готова", - цитирует Литвинова Sports.ru.

Чемпионат Европы впервые в истории пройдет в 11 странах (12 городов и 12 стадионов). Турнир начнется 12 июня, а завершится 13 июля.

Главная футбольная арена Санкт-Петербурга, вмещающая около 68 000 зрителей, примет 4 матча финальной части ЧЕ-2020. Известно, что на "Газпром Арене" пройдут 3 игры групповой стадии и 1 матч 1/4 финала. Две встречи на групповом этапе в Санкт-Петербурге состоятся с участием сборной России, которая сыграет с Финляндией, Бельгией и Данией.


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Теги: Газпром-арена
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