Черчесов: здоровье болельщиков важнее, чем Чемпионат Европы

"Друзья! Дорогие болельщики! Есть решение УЕФА, что чемпионат Европы пройдет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели, поддерживали, но мы все оказались в этой ситуации. Понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому все мы стремились.Просим вас относиться друг к другу внимательнее, берегите себя, берегите близких. Желаю вам набраться терпения. Удачи!" — сказал Черчесов в официальном твиттере сборной России.Напомним, недавно было принято решение о переносе Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса. Также были отменены ближайшие товарищеские матчи сборной России против сборных Швеции и Молдовы.