Аршавин ответил, кто выиграет ЧМ-2026

Фото: сборная Франции

"Ставлю, что в финале будут играть Франция с Англией. Победит Франция", - сказал Аршавин "Чемпионату"

Сборная Англии сыграет с Мексикой 6 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026. Франция встретится с Парагваем 5 июля. Финал мундиаля запланирован на 19 июля.На данный момент Англия занимает четвертое место в рейтинге национальных команд ФИФА, Франция располагается на третьей строчке.