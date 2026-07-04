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Аршавин ответил, кто выиграет ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита ЧМ-2026.
Фото: сборная Франции
"Ставлю, что в финале будут играть Франция с Англией. Победит Франция", - сказал Аршавин "Чемпионату".

Сборная Англии сыграет с Мексикой 6 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026. Франция встретится с Парагваем 5 июля. Финал мундиаля запланирован на 19 июля.

На данный момент Англия занимает четвертое место в рейтинге национальных команд ФИФА, Франция располагается на третьей строчке.

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