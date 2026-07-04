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Галактионов - об игроке "Локомотива": не будет готов к старту сезона

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о восстановлении футболиста красно-зеленых.
Фото: ФК "Локомотив"
Российский специалист заявил, что динамика восстановления футболиста положительная.

"Что касается Николая Комличенко, то он продолжает восстановление. Динамика положительная. Медицинский департамент отмечает, что все идет по плану.

Очень рассчитываем, что он чуть раньше времени присоединится к команде. К старту сезона он готов не будет", - сказал Галактионов "РИА Новости".

Николай Комличенко выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 36 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

В начале мая игрок получил травму наружной боковой связки колена в матче с московским "Динамо".

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