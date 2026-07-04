Галактионов - об игроке "Локомотива": не будет готов к старту сезона

"Что касается Николая Комличенко, то он продолжает восстановление. Динамика положительная. Медицинский департамент отмечает, что все идет по плану.
Очень рассчитываем, что он чуть раньше времени присоединится к команде. К старту сезона он готов не будет", - сказал Галактионов "РИА Новости".
Николай Комличенко выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 36 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
В начале мая игрок получил травму наружной боковой связки колена в матче с московским "Динамо".