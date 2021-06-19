Онопко отметил, что верит в выход сборной России в плей-офф Евро и призвал болельщиков поддержать команду.
"На мой взгляд, самое главное — результат. Сейчас самое важное — выйти из группы. <...> Я считаю, что наша сборная все делает правильно. Пацанов сейчас надо поддержать. Это сборная России, они играют за страну. Я верю, что мы выйдем из группы. У нас все для этого есть", - сказал Онопко.
Напомним, что в первом туре группового раунда Евро сборная России проиграла бельгийцам (0:3). Затем команда Станислава Черчесова победила финнов (1:0). В третьем туре россияне сыграют с Данией. Матч пройдет 21 июня в Копенгагене и начнется в 22.00 мск.
Источник: Матч ТВ
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Онопко: верю, что сборная России выйдет из группы на Евро
Бывший футболист сборной России Виктор Онопко поделился мнением о перспективах национальной команды на Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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