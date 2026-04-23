Спортдир "Локомотива" рассказал, отказался ли Воробьев продлевать контракт с клубом

- Правда ли, что Воробьев отказывается продлевать контракт? Нет. Он не отказывается продлевать контракт, - приводит слова Ульянова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Дмитрий Воробьев отказался продлевать контракт с московским "Локомотивом" - сообщалось, что клуб предлагал игроку зарплату около 10-12 миллионов рублей в месяц, но сторона игрока запросила другие условия.
Всего в текущем сезоне форвард вышел на поле в 30 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 12 забитых мячей и 7 результативных передач. Контракт 28-летнего россиянина с клубом рассчитан до лета 2027 года.