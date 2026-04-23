Агент Чалова - о будущем футболиста: будут предложения от европейских клубов

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о будущем форварда ПАОКа, выступающего за "Кайсериспор", Федора Чалова.

Но в любом случае, Фёдор является очень талантливым игроком с большим потенциалом, у которого, уверен, будут и другие предложения от турецких и европейских клубов после этого сезона, - цитирует Барбозу "РБ Спорт"

По словам агента, Чалов еще может успеть проявить себя в Турции и летом у него должны появиться предложения из Европы и Турции.- До завершения чемпионата Турции осталось четыре тура, то есть четыре финала для "Кайсериспора", в которых Чалов может себя проявить.В зимнее трансферное окно Федор Чалов перешел из греческого ПАОКа в турецкий "Кайсериспор" на правах аренды, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Всего форвард провел за турецкий клуб во всех турнирах десять матчей и не смог отметиться результативными действиями.Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего нападающего в 5 миллионов евро. Ранее журналист из Греции сообщил, что ПАОК намерен избавиться от форварда после его возвращение из аренды и готов отпустить россиянина даже бесплатно.