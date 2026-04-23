Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:30
Динамо МхНе начат
Спартак
19:45
КраснодарНе начат
Ахмат
19:45
БалтикаНе начат

Агент Чалова - о будущем футболиста: будут предложения от европейских клубов

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о будущем форварда ПАОКа, выступающего за "Кайсериспор", Федора Чалова.
Фото: Global Look Press
По словам агента, Чалов еще может успеть проявить себя в Турции и летом у него должны появиться предложения из Европы и Турции.

- До завершения чемпионата Турции осталось четыре тура, то есть четыре финала для "Кайсериспора", в которых Чалов может себя проявить.
Но в любом случае, Фёдор является очень талантливым игроком с большим потенциалом, у которого, уверен, будут и другие предложения от турецких и европейских клубов после этого сезона, - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

В зимнее трансферное окно Федор Чалов перешел из греческого ПАОКа в турецкий "Кайсериспор" на правах аренды, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Всего форвард провел за турецкий клуб во всех турнирах десять матчей и не смог отметиться результативными действиями.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего нападающего в 5 миллионов евро. Ранее журналист из Греции сообщил, что ПАОК намерен избавиться от форварда после его возвращение из аренды и готов отпустить россиянина даже бесплатно.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится