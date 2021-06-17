Дания возила Бельгию 45 минут, но осталась ни с чем. Россию ждет огненный прием

Сборной Дании откровенно не повезло на старте турнира. Матч с Финляндией омрачил инцидент с Кристианом Эриксеном, после которого датчане фактически уже и не могли думать о футболе. И если в первом тайме хозяева давили соперника, то во второй части матча Дания выглядела уже не такой острой. Пропущенной гол стал стечением обстоятельств и тотальным невезением.
И после неплановой потери трёх очков датчанам нужно было нацеливаться на результат в матче с Бельгией. Дания предстала во всей красе в первом тайме. Казалось, что даже соперник был обескуражен столь мощной игрой скандинавских футболистов.
И уже на 2-й минуте «красные дьяволы» упустили Юссуфа Поульсена. Форвард сборной Дании получил мяч у линии штрафной и классным ударом в дальний угол застал врасплох Тибо Куртуа. Пропущенный мяч, казалось, лишь раззадорит бельгийев, но на деле Дания могла полностью выключить соперника из игры уже в первом тайме. Первая половина встречи завершилась с удивительными показателями 9-1 по ударам по воротам. Дания даже без Эриксена легко находила бреши на чужой половине поля, а Бельгия периодически просто судорожно отбивалась. При этом у гостей толком ничего не получалось в атаке. Единственный удар в первом тайме у бельгийцев нанёс Дрис Мертенс, да и то он бил головой, что само по себе удивительно, учитывая невысокий рост ветерана.
Главное, что удалось датчанам — они фактически выключили Ромелу Лукаку. Лидер атак бельгицев за первый тайм ни разу не встретился с мячом в чужой штрафной. А бельгийцы, оказываясь с мячом, толком не могли выйти из обороны в атаку.
Встречи с мячом Лукаку в первом тайме
Бельгия с трудом выстояла в первом тайме. В ряде эпизодов датчанам не повезло в завершающей стадии. И, конечно, хозяева в итоге поплатились за свою расточительность.
Де Брейне вывел Бельгию в плей-офф
Роберто Мартинес не стал тянуть с заменами, наглядно показав недовольство игрой команды. Уже в перерыве он произвёл первую замену, бросив в бой Кевина де Брейне, который заменил Мертенса. Лидер бельгийцев вышел на поле без защитной маски, несмотря на перелом носа, полученный в финале Лиги чемпионов.
И именно Де Брейне перевернул эту игру. Для того, чтобы сделать свой вклад, бельгийцу понадобилось менее 10 минут. Полузащитник сборной Бельгии классной передачей помог сравнять счёт Торгану Азару, а на 70-й минуте отличился сам. Хавбек «Манчестер Сити» великолепным ударом от линии штрафной вогнал мяч в нижний угол.
Де Брейне вернулся и затащил?#EURO2020 pic.twitter.com/ViWKdZTIIX— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) June 17, 2021
В концовке сборная Дании вновь включилась, устроив штурм, подобный тому, который проходил в первом тайме. Жаркая концовка должна была закончиться голом, но вновь подвела реализация. А уже на последних секундах в чужую штрафную пошёл и Шмейхель, но голкипер датчан не спас свою команду от второго поражения.
За Россию страшновато
Сборная Бельгии превратила для себя заключительный матч в формальность. Подопечные Роберто Мартинеса уже гарантировали себе путёвку в следующий раунд. Теперь будет решаться лишь с какого места они пройдут дальше. В теории, Бельгия может стать второе, это произойдёт, если подопечные Мартинеса проиграют Финляндии.
А в остальном в этой группе складывается весьма запутанная ситуация. Пока Россия вторая с тремя очками, третья Финляндия (3). Дания замыкает турнирную таблицу. Но, учитывая в какой великолепный футбол играли датчане, сложно представить, что они не наберут очков в последнем туре.
Бельгийцы влетают в плей-офф #EURO2020 pic.twitter.com/b4vj27ugKj— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) June 17, 2021
В целом, Россию устроит ничья. С 90% вероятностью она выведет подопечных Станислава Черчесова в плей-офф со второго места. Даже если финны каким-то чудом зацепят ничью в поединке с Бельгией, то Россия окажется выше за счёт личной встречи.
Велика вероятность, что после третьего тура у Финляндии, России и Дании будет по три очка. И в этом случае придётся считать голы, забитые командами между собой (т.е. поражение от Бельгии тут обнуляется). А тут уже возможны многочисленные варианты. Без учёта матча с Бельгией пока разница голов такая:
Россия 1:0
Финляндия 1:1
Дания 0:1.
Получается, датчан устроит победа со счётом 2:0, а россиян она оставит без плей-офф и отправит на четвёртое место. Впрочем, пока не будем загадывать, но признаем, что в Копенгагене команду Черчесова ждёт тяжелейший тест.
Чемпионат Европы, Группа B. 2-й тур
Дания 1:2 Бельгия
Голы: Поульсен, 2 - Азар, 55, Де Брейне, 70
Сборная Дании: Шмейхель, Вестергор (Сков Ольсен, 87), Кьер, Кристенсен, Мехле, Васс (Ларсен, 63), Дилейни (Йенсен, 72), Хёйбьерг, Дамсгор (Корнелиус, 72), Брейтуэйт, Поульсен (Нёргор, 63)
Сборная Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Дендонкер (Витсель, 60), Мёнье, Вертонген, Денайер, Торган Азар, Тилеманс, Карраско (Эден Азар, 60), Мертенс (Де Брейне, 46), Лукаку
Предупреждения: Васс, 59, Дамсгор, 69, Йенсен, 82