Пресная битва за британскую корону, Швеция уже почти в плей-офф и другие события дня

Rusfootball.info — о главных событиях пятницы на Евро-2020
Групповой этап чемпионата Европы уже перевалил за экватор. Но в пятницу на турнире не определилось ни одной команды, которая бы квалифицировалась в плей-офф. Таким образом, пока участниками плей-офф остаются лишь сборные Бельгии, Италии и Нидерландов.

Пятничную программу открывал матч группы E, в котором встречались команды Швеции и Словакии. Эта встреча проходила в Санкт-Петербурге. Довольно неожиданно команды удачно стартовали на турнире. Так, словаки сенсационно переиграли сборную Польши (тоже в Питере), а шведы умудрились отобрать очки у Испании, да ещё и в Севилье.

Букмекеры отдавали предпочтение шведам, но словаков статус аутсайдера явно не напугал. Более того, первый тайм прошёл с преимуществом Словакии. Уже на первых минутах опытнейший Виктор Линделёф махнул ногой мимо мяча, подарив шикарный шанс сопернику. Впрочем, словаки его так и не использовали.

Вообще, сборная Швеции словно так и не видела разницы между сборными Испании и Словакии. Шведы продолжали играть именно в тот футбол, который им принёс ничью с испанцами. Очнулись скандинавы лишь во втором тайме, характер игры изменился, а теперь уже Словакия больше уповала на оборону. Удержать важнейшую ничью Словакии так и не удалось: в концовке Куайсон вышел один на один, заставив Дубравку фолить, а пенальти реализовал Эмиль Форсберг. К слову, хавбек шведов вновь отличился в Санкт-Петербурге. В 2018 году он принёс победу своей команде в матче со Швейцарией в 1/8 финала чемпионат мира. И тот матч тоже проходит в Питере.

Пресная битва за британскую корону, Швеция уже почти в плей-офф и другие события дня

Краснодарские шведы тоже поучаствовали в матче. Кристофер Ольссен вышел в старте, а на 64-й минуте его сменил Виктор Классон. Также 64 минуты игрового времени получил бывший форвард «быков» Маркус Берг.

Швеция, благодаря этой ничьей, фактически гарантировала себе выход в плей-офф. Очевидно, что 4 очков хватит для выхода как минимум с третьего места. У Словакии пока три очка и второе место, но уже сегодня ситуация изменится, ведь сыграют Испания (1) и Польша (0).

Влашич остаётся резервистом

Далее чемпионат Европы переместился в «Хэмпдеп Парк», Глазго, Шотландия. Там сборные Хорватии и Чехии встречались в матче второго тура группы D. Сборная Хорватии после поражения на старте в матче с Англией оказалась в непростой ситуации. Вице-чемпионам мира нужно было обязательно набирать очки. В свою очередь Чехия чувствовала себя довольно комфортно, ведь в первом туре команда обыграла Шотландию (2:0).

Матч получился довольно событийным. На 37-й минуте очередной мяч забил форвард чехов Патрик Шик, который реализовал пенальти. Нападающий после этого вышел в лидеры в споре бомбардиров Евро-2020. Если кто забыл, то в матче с Шотландией он отметился шедевром, забив с середины поля.


Но на этот раз гол Шика не стал победным. В начале второго тайма уже Иван Перишич восстановил равновесие в счёте. Пожалуй, ничья стала вполне справедливым итогом, учитывая полный паритет в статистических показателях.


В очередной раз хорваты оставили полузащитника ЦСКА Николу Влашича в запасе. Он вышел на поле лишь на 62-й минуте. Не появился в старте и полузащитник «Спартака» Алекс Крал. На этот раз он получил около 30 минут игрового времени.

Ничья явно больше устроила Чехию, которая возглавляет турнирную таблицу перед матчем с Англией. Хорватия набрала первое очко на турнире, но угроза вылета по-прежнему нависает над командой.

Британцы и шотландцы усыпили фанатов

Главный матч дня проходил в Лондоне в 22:00. Сборная Англии принимала Шотландию. Конечно, на британских островах ждали настоящую битву. Но вместо этого фанаты увидели довольно пресное блюдо, которое было жёстко раскритиковано болельщиками.

Более того, в Англии уже даже призвали уволить с поста главного тренера Гарета Саутгейта. Английские фанаты очень недовольны игрой своей команды. В матче с Шотландией её фактически не было.

Да, англичане были к победе, но Шотландия свою ничью заслужила.


Впрочем, гораздо интереснее, что происходит с Англией. У команды один из самых сильных составов среди всех участников Евро-2020, но пока весь этот ансамбль играет разнородно. Удивляют и некоторые решения Саутгейта, словно он пытается угодит всем. Связки не работают, Гарри Кейн преимущественно бегает вхолостую, а смотреть за игрой англичан без боли просто невозможно.

Понятно, что после победы над Хорватией Англия выйдет в плей-офф, но пока совсем непонятно, на что эта команда способна.

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Теги: Англия Шотландия Чехия Хорватия Швеция Словакия
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