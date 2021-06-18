Пресная битва за британскую корону, Швеция уже почти в плей-офф и другие события дня

Пятничную программу открывал матч группы E, в котором встречались команды Швеции и Словакии. Эта встреча проходила в Санкт-Петербурге. Довольно неожиданно команды удачно стартовали на турнире. Так, словаки сенсационно переиграли сборную Польши (тоже в Питере), а шведы умудрились отобрать очки у Испании, да ещё и в Севилье.
Букмекеры отдавали предпочтение шведам, но словаков статус аутсайдера явно не напугал. Более того, первый тайм прошёл с преимуществом Словакии. Уже на первых минутах опытнейший Виктор Линделёф махнул ногой мимо мяча, подарив шикарный шанс сопернику. Впрочем, словаки его так и не использовали.
Вообще, сборная Швеции словно так и не видела разницы между сборными Испании и Словакии. Шведы продолжали играть именно в тот футбол, который им принёс ничью с испанцами. Очнулись скандинавы лишь во втором тайме, характер игры изменился, а теперь уже Словакия больше уповала на оборону. Удержать важнейшую ничью Словакии так и не удалось: в концовке Куайсон вышел один на один, заставив Дубравку фолить, а пенальти реализовал Эмиль Форсберг. К слову, хавбек шведов вновь отличился в Санкт-Петербурге. В 2018 году он принёс победу своей команде в матче со Швейцарией в 1/8 финала чемпионат мира. И тот матч тоже проходит в Питере.
Краснодарские шведы тоже поучаствовали в матче. Кристофер Ольссен вышел в старте, а на 64-й минуте его сменил Виктор Классон. Также 64 минуты игрового времени получил бывший форвард «быков» Маркус Берг.
Швеция, благодаря этой ничьей, фактически гарантировала себе выход в плей-офф. Очевидно, что 4 очков хватит для выхода как минимум с третьего места. У Словакии пока три очка и второе место, но уже сегодня ситуация изменится, ведь сыграют Испания (1) и Польша (0).
Влашич остаётся резервистом
Далее чемпионат Европы переместился в «Хэмпдеп Парк», Глазго, Шотландия. Там сборные Хорватии и Чехии встречались в матче второго тура группы D. Сборная Хорватии после поражения на старте в матче с Англией оказалась в непростой ситуации. Вице-чемпионам мира нужно было обязательно набирать очки. В свою очередь Чехия чувствовала себя довольно комфортно, ведь в первом туре команда обыграла Шотландию (2:0).
Матч получился довольно событийным. На 37-й минуте очередной мяч забил форвард чехов Патрик Шик, который реализовал пенальти. Нападающий после этого вышел в лидеры в споре бомбардиров Евро-2020. Если кто забыл, то в матче с Шотландией он отметился шедевром, забив с середины поля.
Но на этот раз гол Шика не стал победным. В начале второго тайма уже Иван Перишич восстановил равновесие в счёте. Пожалуй, ничья стала вполне справедливым итогом, учитывая полный паритет в статистических показателях.
В очередной раз хорваты оставили полузащитника ЦСКА Николу Влашича в запасе. Он вышел на поле лишь на 62-й минуте. Не появился в старте и полузащитник «Спартака» Алекс Крал. На этот раз он получил около 30 минут игрового времени.
Ничья явно больше устроила Чехию, которая возглавляет турнирную таблицу перед матчем с Англией. Хорватия набрала первое очко на турнире, но угроза вылета по-прежнему нависает над командой.
Британцы и шотландцы усыпили фанатов
Главный матч дня проходил в Лондоне в 22:00. Сборная Англии принимала Шотландию. Конечно, на британских островах ждали настоящую битву. Но вместо этого фанаты увидели довольно пресное блюдо, которое было жёстко раскритиковано болельщиками.
Более того, в Англии уже даже призвали уволить с поста главного тренера Гарета Саутгейта. Английские фанаты очень недовольны игрой своей команды. В матче с Шотландией её фактически не было.
Да, англичане были к победе, но Шотландия свою ничью заслужила.
Впрочем, гораздо интереснее, что происходит с Англией. У команды один из самых сильных составов среди всех участников Евро-2020, но пока весь этот ансамбль играет разнородно. Удивляют и некоторые решения Саутгейта, словно он пытается угодит всем. Связки не работают, Гарри Кейн преимущественно бегает вхолостую, а смотреть за игрой англичан без боли просто невозможно.
Понятно, что после победы над Хорватией Англия выйдет в плей-офф, но пока совсем непонятно, на что эта команда способна.