Экс-футболист сборной России считает, что Боселли не готов к игре за "Краснодар"

Игорь Семшов скептически оценил перспективы Хуана Боселли в составе "Краснодара".
По мнению бывшего игрока сборной России, уругвайскому футболисту пока не удалось доказать, что он способен стабильно играть в основе южан.

- Когда он приходил в "Краснодар", было не совсем понятно, на какую позицию его берут. Игрок неплохой, но этого мало для того, чтобы претендовать на место в основе, - приводит слова Семшова "РБ Спорт".

В концовке сезона Боселли оказался в центре внимания после нескольких неудачных эпизодов. В матче с "Динамо" форвард не реализовал выход один на один, а в Суперфинале Кубка России не забил пенальти в послематчевой серии против "Спартака".

Уругвайский футболист перешёл в "Краснодар" зимой из "Пари НН".

