Головин вернулся в основу, но из-за его промаха "Монако" не выиграл

"Вылет из Лиги Европы, вылет из кубка лиги и вылет из кубка Франции. Руководство, тренер, игроки - вы позор "Марселя"

После игры с "Монако" футболисты "Марселя" пошли разговаривать с болельщиками

В прошедшие выходные в чемпионате Франции стартовал второй круг. "Монако" открывал его выездным матчем против "Марселя", в котором наконец-то смог вернуться в основу отбывший четырехматчевую дисквалификацию Головин.разбирает игру российского полузащитника, который в этот раз сыграл на позиции нападающего, и оценивает его перспективы на вторую часть сезона в свете приобретения Фабрегаса и усилившейся конкуренции за место в центре поля.Оказавшись к концу 2018-го года в самом низу турнирной таблицы, "Монако" и его руководство были вынуждены искать усиление и осуществлять массовые покупки. В начале января "монегаски" активничают примерно так же, как "Крылья Советов" на внутрироссийском рынке. Причем, трансферный отдел клуба из княжества пока работает исключительно на вход. Укрепляются самые проблемные позиции, в числе которых, безусловно, центральный защитник, центральный полузащитник с функциям диспетчера и плеймейкера, а также забивной форвард.Если приобретение Налдо и молодого крайнего защитника Бало-Туре из "Лилля" не очень касается Головина, то покупка Фабрегаса и аренда Ванкера и Батшуайи должна волновать российского футболиста и его поклонников. Сеск, и это очевидно уже сейчас, будет новым лидером команды. Его место и роль будут неприкасаемыми хотя бы по той причине, что он самый опытный и мастеровитый игрок в нынешнем составе. Батшуайи снизит вероятность использования Головина как форварда, потому что именно Миши с Фалькао будут первыми двумя выборами. Ванкер же наверняка будет использоваться Анри как классический опорник, которого "Монако" сейчас очень не хватает.Впрочем, на данный момент Ванкер травмирован и не может играть. Его переход стал возможен только благодаря большому желанию Анри видеть его в своей команде и соглашению Вильяма не получать зарплату до тех пор, пока он не сможет выходить на поле. Сейчас теоретически Тьерри может опускать Головина в треугольник к Тилемансу и Фабрегасу - на ту позицию, что вчера занимал Айт-Бенассер. Но мы знаем, что Александр не совсем подходит для выполнения оборонительных функций, и игра с "Марселем" это частично подтвердила - россиянин во многих случаях лишь обозначил борьбу, а не вступал в нее по-настоящему.Но что еще показал вчерашний матч. Головин был очень старательным, играл с большим желанием, активно вступал в прессинг и провел относительно большой объем беговой работы. Особенно здорово ему удался второй тайм. Чистым форвардом он, конечно, не является, но в роли второго или оттянутого нападающего, который при этом скоростной и техничный, у него может получиться многое. Но Александру нужно работать над реализацией. Вчера у него был один убойный () и несколько неплохих моментов для того, чтобы принести "Монако" победу, но все свои шансы он упустил. Забивать в таких случаях надо, и только это может позволить стать постоянным игроком основы.Помимо этого, Головину было бы неплохо увеличить скорость работы с мячом и принятия решений. Против "Марселя" было несколько эпизодов, когда он заметно долго думал, что лучше сделать, и банально передерживал мяч. Правда, можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны - Саша не делает нервных передач и не проявляет желание побыстрее отдать контроль партнеру. Он не стесняется где-то взять на себя. Как, например, в случае, когда "Монако" удалось сравнять счет. Головин весьма грамотно продвинулся к лицевой и только потом сделал заброс в штрафную, который и привел к голевой скидке Хенрикса и голу Тилеманса.Кстати, если мы говорим о важности реализации, то Тилеманс будет хорошим примером - он ведь вчера тоже несколько раз промазал, но одно его попадание существенно увеличило индекс его полезности. Бельгиец выглядит неплохо и пока что уверенно выигрывает конкуренцию у Головина за место в центре полузащиты. Из матча с "Марселем" я бы отметил, что Юри по времени владел мячом практически в два раза меньше, чем Фабрегас и Айт-Беннасер, но по количеству касаний они все на одном уровне. Это говорит о том, что Тилеманс старается увеличить темп игры и обострить с помощью быстрой передачи.О Фабрегасе мы уже вкратце упомянули в начале материала. Он действительно сходу становится лидером команды, и нет никаких сомнений в том, что при отсутствии травм и дисквалификаций он будет железным игроком стартового состава. В Марселе Сеск дебютировал. С первых минут стало понятно, что его ум, его техника, его видение поля лучше, чем у остальных партнеров. При этом он на правах старшего товарища делал подсказки, подбадривал молодых игроков и по-настоящему рулил игрой в центре поля. Испанцу сразу же отдали исполнение всех стандартных положений, и это тоже не совсем радостно для Головина. На данный момент у Саши мало шансов быть лучше Фабрегаса.Если же кому-то интересно поговорить про "Марсель", то давайте сделаем и это. Все-таки не стоит забывать, что "Монако" во вчерашней встрече нужно оценивать в том числе по уровню соперника. Команда Руди Гарсии сейчас совсем не та сила, что выходила в прошлом году в финал Лиги Европы. Она испытывает серьезные проблемы, которые связаны не только с отсутствием хорошей игры и результата, но и с атмосферой внутри коллектива. Недовольство среди игроков назрело в связи с существенным дисбалансом зарплат и окладов.Многочисленная армия болельщиков "Марселя" не остается в стороне и подвергает жесткой критике всех, начиная от футболистов и заканчивая самым высшим руководством. Во время вчерашнего матча на трибунах за воротами появлялось много различных баннеров. Один из них, например, гласил следующее - "Вылет из Лиги Европы, вылет из кубка лиги и вылет из кубка Франции. Руководство, тренер, игроки - вы позор "Марселя". Фанаты недовольны ни действиями президента клуба Жака-Анри Эйро, ни действиями главного тренера Руди Гарсии. В социальных сетях уже давно набрали популярность хэштэги с призывом к отставке обоих.К Эйро, в числе прочего, есть претензии по трансферной политике. Вот еще один баннер-обращение болельщиков со вчерашнего вечера - "Вместо того, чтобы тратить лето на придумывание санкций к болельщикам, ведение своего бизнеса в Майами или улучшения звука и света на стадионе, мы должны были подумать о поиске новичков". В Марселе недовольны тем, что местный клуб приобретает игроков типа Строотмана, Радоньича, Чалеты-Цара или Митроглу, которые попадают во многие рейтинги худших трансферов Франции в этом сезоне.[media=https://www.facebook.com/OMMarseille/videos/140834030149718]У "Марселя" нет нападающего, который мог бы забивать чаще, чем 1 раз в 7-8 матчей. Н'Джие, Жермен и Митроглу на троих забили лишь 7 голов в 52 встречах. Команду Гарсии тащат только Пайет и Товен, которые временами выдают феерию. И болельщики вполне резонно не понимают, почему даже сейчас - в зимнее трансферное окно - руководство не может приобрести толкового форварда. Но даже при наличии проблем у соперника "Монако" позволил ему создать достаточно опасных моментов у своих ворот. Анри нужно продолжать думать не только о расстановке в атаке, но и о повышении надежности в обороне. И в этой связи мы понимаем, что вариантов для Головина становится еще меньше, ведь он действительно не очень хорош при защите и пока что не очень результативен в нападении.