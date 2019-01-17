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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Славолюб Муслин: Головин – лучший в составе, на него будет спрос, если "Монако" вылетит
Бывший главный тренер "Локомотива", "Краснодара" и "Бордо" Славолюб Муслин поделился мнением о качестве игры российского полузащитника "Монако" Александра Головина.
"Очень жаль, что Александр попал в команду, где сейчас нет хороших игроков. Головин – лучший игрок в составе "Монако". Он доказал это и во вчерашней игре, и в матче с "Марселем", у Анри нет никаких причин сокращать его игровое время.
Будет ли спрос на Головина, если "Монако" вылетит из высшего дивизиона? Да. Он очень хороший игрок с большими перспективами, успел адаптироваться в европейском футболе, поэтому у него не должно возникнуть проблем с поиском новой команды. Но, думаю, до этого не дойдёт, и "Монако" сможет выправить ситуацию.
Что касается причины провала "Монако" в этом сезоне, то клуб на протяжении нескольких лет продавал хороших игроков, рано или поздно должен был произойти спад. Со временем ситуация наладится. В команду уже пришёл Сеск Фабрегас, возможно, к нему присоединится Миши Батшуайи. В команде появляются качественные игроки, значит, результат скоро придёт", - цитирует Муслина "Чемпионат.сом.
"Очень жаль, что Александр попал в команду, где сейчас нет хороших игроков. Головин – лучший игрок в составе "Монако". Он доказал это и во вчерашней игре, и в матче с "Марселем", у Анри нет никаких причин сокращать его игровое время.
Будет ли спрос на Головина, если "Монако" вылетит из высшего дивизиона? Да. Он очень хороший игрок с большими перспективами, успел адаптироваться в европейском футболе, поэтому у него не должно возникнуть проблем с поиском новой команды. Но, думаю, до этого не дойдёт, и "Монако" сможет выправить ситуацию.
Что касается причины провала "Монако" в этом сезоне, то клуб на протяжении нескольких лет продавал хороших игроков, рано или поздно должен был произойти спад. Со временем ситуация наладится. В команду уже пришёл Сеск Фабрегас, возможно, к нему присоединится Миши Батшуайи. В команде появляются качественные игроки, значит, результат скоро придёт", - цитирует Муслина "Чемпионат.сом.
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