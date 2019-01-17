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Славолюб Муслин: Головин – лучший в составе, на него будет спрос, если "Монако" вылетит

Бывший главный тренер "Локомотива", "Краснодара" и "Бордо" Славолюб Муслин поделился мнением о качестве игры российского полузащитника "Монако" Александра Головина.

"Очень жаль, что Александр попал в команду, где сейчас нет хороших игроков. Головин – лучший игрок в составе "Монако". Он доказал это и во вчерашней игре, и в матче с "Марселем", у Анри нет никаких причин сокращать его игровое время.

Будет ли спрос на Головина, если "Монако" вылетит из высшего дивизиона? Да. Он очень хороший игрок с большими перспективами, успел адаптироваться в европейском футболе, поэтому у него не должно возникнуть проблем с поиском новой команды. Но, думаю, до этого не дойдёт, и "Монако" сможет выправить ситуацию.

Что касается причины провала "Монако" в этом сезоне, то клуб на протяжении нескольких лет продавал хороших игроков, рано или поздно должен был произойти спад. Со временем ситуация наладится. В команду уже пришёл Сеск Фабрегас, возможно, к нему присоединится Миши Батшуайи. В команде появляются качественные игроки, значит, результат скоро придёт", - цитирует Муслина "Чемпионат.сом.
Теги: Муслин Головин Монако Лига 1
Сегодня, 18:18
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#8  kobr   (Сегодня, 20:51)
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Монако купил Фабрегеса у Челси, Челси покупает у Зенита Паредеса, чтобы круг замкнулся Зенит должен кого то купить у Монако stuck_out_tongue . Многоходовая комбинация!
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
#7  Morder   (Сегодня, 20:45)
  • +1
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Яamon
не может быть, свиньям лучше знать, каков головин


свиньями ты называешь болел спартака или сотрудников французского издания Le 10 Sport которое включила головина в рейтинг худших трансферов?
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#6  Яamon   (Сегодня, 20:35)
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Болеет за:
«Локомотив»
не может быть, свиньям лучше знать, каков головин
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 20:05)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, сколько сотен Евро Мусля получил от Гинера за этот бред?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 20:03)
  • -1
  •  (1)

Поджигай... ))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 19:46)
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ыыыы blush
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#2  4 звездочки   (Сегодня, 19:28)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ага, то-то его франспресс назвала худшим трансфером сезона в Европе stuck_out_tongue_winking_eye


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
#1  Bolo Yeung   (Сегодня, 19:00)
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На него и не было никогда никакого спроса, кроме искусственного пиара и отмывки денег русскими олигархами,не просто так теперь от них избавляются в Европе.Что касается Головина,то во Франции уже признали этот трансфер одним из самых провальных,лучшие забивают голы и отдают голевые передачи и тащат свои команды вверх,а не болтаются в подвалах таблицы.
Регистрация: 9.01.2019 [жалоба]
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