Андре Виллаш-Боаш: "Марсель" был бы идеальным вариантом для Кокорина, но вряд ли ему можно покидать Россию

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш рассказал о возможных вариантах усиления атаки своей команды, вспомнив о форварде "Зенита" Александре Кокорине, который недавно был освобожден из-под стражи.

Фото: ФК "Марсель"