"Пока вы не доложите мне, что Криштиану Роналду стал свободным агентом, у нас в распоряжении остается лишь Атем Бен Арфа, о котором мы уже не раз говорили.
Есть еще мой друг Александр Кокорин, только вышедший из тюрьмы. "Марсель" бы идеальным вариантом для него, но, боюсь, ему вряд ли можно покидать Россию", — приводит слова Виллаша-Боаша bfmtv.com.
Андре Виллаш-Боаш: "Марсель" был бы идеальным вариантом для Кокорина, но вряд ли ему можно покидать Россию
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш рассказал о возможных вариантах усиления атаки своей команды, вспомнив о форварде "Зенита" Александре Кокорине, который недавно был освобожден из-под стражи.
Фото: ФК "Марсель"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»