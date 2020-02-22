"Монако" сыграл вничью с "Дижоном"

В матче 26-го тура чемпионата Франции "Монако" сыграл вничью с "Дижоном" со счетом 1:1.



Чемпионат Франции



26 тур



Дижон – Монако 1:1



Голы: Бальде, 56, Марипан, 79



Дижон: Рунарссон, Мендиль, Агер, Манга, Шафик, Саммаритано (Мари, 62), Ндонг, Амальфитано, Шуиар (Бальде, 6), Мавидиди (Кадис, 73), Тавареш



Монако: Леком, Бадьяшиль, Агилар, Балло-Туре, Марипан, Бакайоко, Фофана, Силва, Слимани, Йоветич (Фабрегас, 76), Бен-Йеддер