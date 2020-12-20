Аллегри и Почеттино - основные кандидаты на замену Тухелю в "ПСЖ"

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель вскоре может покинуть свой пост.

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По данным источника, Тухель находится под давлением, и его могут уволить. Если так произойдет, "ПСЖ" могут возглавить Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино. Отмечается, что эти специалисты являются главными кандидатами на пост наставника парижан.



Источник: ESPN