По данным источника, Тухель находится под давлением, и его могут уволить. Если так произойдет, "ПСЖ" могут возглавить Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино. Отмечается, что эти специалисты являются главными кандидатами на пост наставника парижан.
Источник: ESPN
Аллегри и Почеттино - основные кандидаты на замену Тухелю в "ПСЖ"
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель вскоре может покинуть свой пост.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!