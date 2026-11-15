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ЦСКА может вернуть своего бывшего защитника Рошу

ЦСКА хочет подписать соглашение со своим бывшим футболистом Виллианом Рошей.
Фото: ФК ЦСКА
Как сообщает источник, "армейцы" уже связались с футболистом. Отмечается, что в игроке также заинтересованы бразильские команды, а его текущий клуб хочет продлить с ним контракт.

Виллиан Роша выступает за "Аль-Джазиру" из ОАЭ. В текущем сезоне за клуб защитник провел 12 матчей и отдал 1 результативную передачу. Текущее соглашение бразильского футболиста с командой рассчитано до конца июня 2027 года.

Футболист играл за ЦСКА с 2022 по 2025 год.

Источник: журналист Фелипе Силва

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