Как сообщает источник, "армейцы" уже связались с футболистом. Отмечается, что в игроке также заинтересованы бразильские команды, а его текущий клуб хочет продлить с ним контракт.
Виллиан Роша выступает за "Аль-Джазиру" из ОАЭ. В текущем сезоне за клуб защитник провел 12 матчей и отдал 1 результативную передачу. Текущее соглашение бразильского футболиста с командой рассчитано до конца июня 2027 года.
Футболист играл за ЦСКА с 2022 по 2025 год.
Источник: журналист Фелипе Силва
ЦСКА может вернуть своего бывшего защитника Рошу
ЦСКА хочет подписать соглашение со своим бывшим футболистом Виллианом Рошей.
Фото: ФК ЦСКА