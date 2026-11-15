Представители Жедсона сделали заявление на фоне слухов об уходе из "Спартака"

"Жедсон всем доволен в "Спартаке". Это неправда, что он хочет вернуться в Турцию. Он не перейдет зимой ни в "Трабзонспор", ни в "Бешикташ".
Жедсон хочет играть в "Спартаке", - сказали в агентстве Sport24.
Жедсон Фернандеш перешел из "Бешикташа" в "Спартак" в конце июля 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых полузащитник провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Ранее в СМИ сообщалось о возможном уходе португальца из московского клуба, так как его не устраивает жизнь в России.