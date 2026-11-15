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Представители Жедсона сделали заявление на фоне слухов об уходе из "Спартака"

В агентстве Gestifute, представляющем интересы футболиста "Спартака" Жедсона Фернандеша, высказались о слухах про возможный уход из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Представители футболиста обозначили, что он доволен в московском клубе и не собирается переходить в турецкие клубы.

"Жедсон всем доволен в "Спартаке". Это неправда, что он хочет вернуться в Турцию. Он не перейдет зимой ни в "Трабзонспор", ни в "Бешикташ".

Жедсон хочет играть в "Спартаке", - сказали в агентстве Sport24.

Жедсон Фернандеш перешел из "Бешикташа" в "Спартак" в конце июля 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых полузащитник провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном уходе португальца из московского клуба, так как его не устраивает жизнь в России.

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