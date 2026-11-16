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Англия обыграла Испанию в матче с пятью голами и удалением

Сборная Англии одержала победу над Испанией в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.
Фото: УЕФА
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу англичан.

Счёт на 45-й минуте открыл Гарри Кейн, реализовавший пенальти. На 53-й минуте Эзри Конса удвоил преимущество гостей, а спустя четыре минуты Бен Уайт забил третий мяч.

Испанцы сократили отставание на 65-й минуте благодаря голу Микеля Оярсабаля. На 75-й минуте Нико Уильямс установил окончательный счёт.

Отметим, что на 63-й минуте защитник сборной Англии Эллиот Андерсон получил красную карточку.

По итогам группового этапа Англия заняла первое место в группе 3 с 15 очками. Испания набрала столько же баллов, но расположилась на второй строчке.

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