Англия обыграла Испанию в матче с пятью голами и удалением

Сборная Англии одержала победу над Испанией в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.

Фото: УЕФА

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу англичан.



Счёт на 45-й минуте открыл Гарри Кейн, реализовавший пенальти. На 53-й минуте Эзри Конса удвоил преимущество гостей, а спустя четыре минуты Бен Уайт забил третий мяч.



Испанцы сократили отставание на 65-й минуте благодаря голу Микеля Оярсабаля. На 75-й минуте Нико Уильямс установил окончательный счёт.



Отметим, что на 63-й минуте защитник сборной Англии Эллиот Андерсон получил красную карточку.



По итогам группового этапа Англия заняла первое место в группе 3 с 15 очками. Испания набрала столько же баллов, но расположилась на второй строчке.