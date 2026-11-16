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Гвардиола принял решение по возможной работе в сборной США - источник

Испанский тренер Хосеп Гвардиола не намерен возглавлять сборную США после ухода Маурисио Почеттино.
Фото: Getty Images
Как пишет The Telegraph, бывший наставник "Манчестер Сити" отклонит любое предложение американской федерации футбола.

Несмотря на интерес к работе со сборными, 55-летний специалист планирует полностью посвятить год отдыху.

За время работы с "горожанами" испанец шесть раз выигрывал АПЛ, трижды завоёвывал Кубок Англии и привёл команду к первой в её истории победе в Лиге чемпионов.

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