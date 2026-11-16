Гвардиола принял решение по возможной работе в сборной США - источник

Испанский тренер Хосеп Гвардиола не намерен возглавлять сборную США после ухода Маурисио Почеттино.

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Как пишет The Telegraph, бывший наставник "Манчестер Сити" отклонит любое предложение американской федерации футбола.



Несмотря на интерес к работе со сборными, 55-летний специалист планирует полностью посвятить год отдыху.



За время работы с "горожанами" испанец шесть раз выигрывал АПЛ, трижды завоёвывал Кубок Англии и привёл команду к первой в её истории победе в Лиге чемпионов.