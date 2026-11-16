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Веденеев считает, что Галактионов недооценил значимость Батракова

Сергей Веденеев считает, что уход Алексея Батракова серьёзно повлиял на результаты "Локомотива".
Фото: Getty Images
По мнению бывшего футболиста, главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов недооценил значимость полузащитника для команды.

- У Галактионова в "Локомотиве" нет такого опыта, связанного с потерей игроков такого уровня. Он, видимо, решил, что состав достаточно силён.

А оказалось, что Батраков очень сильно влияет на игру команды и на результат. Если убрать Барко из "Спартака", как в своё время ушёл Сперцян из "Краснодара", тогда эти команды превращаются в середняков, - цитирует Веденеева "Чемпионат".

Батраков минувшим летом перешёл из "Локомотива" в турецкий "Галатасарай". После 14 туров РПЛ московский клуб занимает 15-е место, набрав 11 очков.

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