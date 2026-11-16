Веденеев считает, что Галактионов недооценил значимость Батракова

- У Галактионова в "Локомотиве" нет такого опыта, связанного с потерей игроков такого уровня. Он, видимо, решил, что состав достаточно силён.
А оказалось, что Батраков очень сильно влияет на игру команды и на результат. Если убрать Барко из "Спартака", как в своё время ушёл Сперцян из "Краснодара", тогда эти команды превращаются в середняков, - цитирует Веденеева "Чемпионат".
Батраков минувшим летом перешёл из "Локомотива" в турецкий "Галатасарай". После 14 туров РПЛ московский клуб занимает 15-е место, набрав 11 очков.