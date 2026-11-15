Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЛенинградецЗавершен
Челябинск
4 - 2 4 2
ВелесЗавершен
Уфа
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
1 - 4 1 4
ЧерногорияЗавершен
Латвия
0 - 0 0 0
АрменияЗавершен
Финляндия
4 - 1 4 1
Сан-Марино1 тайм
Беларусь
0 - 1 0 1
Албания1 тайм
Франция
22:45
ТурцияНе начат
Бельгия
22:45
ИталияНе начат
Испания
22:45
АнглияНе начат
Хорватия
22:45
ЧехияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
4 - 2 4 2
ФК 10Завершен
Краснодар
3 - 1 3 1
ДружбаЗавершен
Балтика
1 - 3 1 3
РодинаЗавершен
Зенит
3 - 0 3 0
ТрабзонспорЗавершен

"Зенит" всухую разгромил "Трабзонспор"

"Зенит" одержал победу над турецким "Трабзонспором" в товарищеской встрече.
Фото: ФК "Зенит"
Победу сине-бело-голубым принесли забитые мячи форвардов Фелипе Аугусто и Александра Соболева, а также автогол футболиста "Трабзонспора".

Итоговый счет - 3:0 в пользу "Зенита".

Товарищеские матчи

Голы: Фелипе Аугусто, 13, автогол, 59, Соболев, 75.

"Зенит": Адамов, Караваев, Нино, Дивеев, Волков, Мусаев, Вендел, Педро, Джон Джон, Луис Энрике, Фелипе Аугусто.

2 тайм: Москвичёв, Мантуан, Дивеев (Хотулёв, 85), Нино (Шумихин, 60), Сергеев, Вендел (Барриос, 60), Мусаев (Шаталов, 76), Глушенков, Шилов, Джон Джон (Левандовский, 76), Соболев.

"Трабзонспор": Чевиккан, Акайдын, Лакот, Озкачар, Менди, Бушуари, Мимароглу, Чубукчу, Найыр, Эмир.

Предупреждения: Мусаев, 66.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится