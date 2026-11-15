Победу сине-бело-голубым принесли забитые мячи форвардов Фелипе Аугусто и Александра Соболева, а также автогол футболиста "Трабзонспора".
Итоговый счет - 3:0 в пользу "Зенита".
Товарищеские матчи
Голы: Фелипе Аугусто, 13, автогол, 59, Соболев, 75.
"Зенит": Адамов, Караваев, Нино, Дивеев, Волков, Мусаев, Вендел, Педро, Джон Джон, Луис Энрике, Фелипе Аугусто.
2 тайм: Москвичёв, Мантуан, Дивеев (Хотулёв, 85), Нино (Шумихин, 60), Сергеев, Вендел (Барриос, 60), Мусаев (Шаталов, 76), Глушенков, Шилов, Джон Джон (Левандовский, 76), Соболев.
"Трабзонспор": Чевиккан, Акайдын, Лакот, Озкачар, Менди, Бушуари, Мимароглу, Чубукчу, Найыр, Эмир.
Предупреждения: Мусаев, 66.
"Зенит" всухую разгромил "Трабзонспор"
"Зенит" одержал победу над турецким "Трабзонспором" в товарищеской встрече.
Фото: ФК "Зенит"