- Правда ли, что Головин зимой сам отказался от перехода в "Боруссию"? Ноль правды, бред полный. Интерес от Дортмунда был, но я не знаю, как проходили переговоры между клубами.
Ранее в СМИ утверждали, что Головин сам отказался от потенциального перехода в дортмундскую команду. Футболист сборной России подписал новое соглашение с "Монако", за который выступает с 2018 года. Новый контракт Головина с монегасками рассчитан до 2026 года. Об интересе "Боруссии" к Головину после завершения зимнего трансферного окна ничего не сообщалось.
Источник: "Чемпионат"
Агент Головина: Саша отказался от перехода в "Боруссию"? Ноль правды, бред полный
Агент Александр Клюев заявил, что его клиент полузащитник "Монако" Александр Головин не отказывался от перехода в "Боруссию" Дортмунд.
Фото: Globall Look Press