– Постепенно набираем форму. Что касается матча с "Болоньей", то начали не очень, пропустив два быстрых гола. Но хорошо, что после перерыва сумели вернуться в игру, а в конце вырвали победу. Все понимают, что это товарищеская игра, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно. Самое главное, помогать команде добиваться побед.
Товарищеский матч между "Монако" и "Болоньей" состоялся 28 июля 2023 года. Клуб из чемпионата Франции одержал победу со счетом 3:2. Примечательно, что "монегаски" по ходу встречи уступали с разницей в два мяча. Однако после перерыва им удалось совершить камбэк и добыть викторию. Главным героем встречи стал полузащитник красно-белых Александр Головин. Футболист сборной России записал на свой счет два гола.
27-летний Александр Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. Действующий контракт полузащитника с командой из чемпионата Франции рассчитан до июня 2026 года.
Источник: "СЭ"
Головин – о дубле в ворота "Болоньи": отыграться с 0:2 и забить два мяча – всегда приятно
Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин прокомментировал свою игру в товарищеском матче с итальянской "Болоньей" (3:2).
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