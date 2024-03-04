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Морено: Головин - исключительный игрок, его можно сравнить с де Йонгом из "Барселоны"

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Главный тренер "Сочи" Роберт Морено, возглавлявший ранее "Монако", поделился воспоминаниями о совместной работе с российским полузащитником Александром Головиным.
Фото: ZUMA/ТАСС
"Головина можно сравнить с Френки де Йонгом по умению протащить мяч на дриблинге. Что ценно в Головине - он никогда не прячется на поле, старается быть лидером. Головин - исключительный игрок в плане профессионализма", - заявил Морено.

Морено возглавлял "Монако" с декабря 2019-го по июнь 2020-го года. В "Сочи" Морено пришел в декабре 2023-го и заключил контракт до конца сезона. В первом матче под руководством испанского специалиста "Сочи" сыграл вничью с "Балтикой".

Александр Головин принял участие в 21-м матче Лиги 1 в составе "Монако" и записал на свой счет 10 результативных действий (6 голов и 4 голевые передачи).

Источник: "Чемпионат"

Монако Морено Головин
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