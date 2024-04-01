"С той стабильностью, с которой Головин сейчас играет в "Монако", в одном из сильнейших чемпионатов Европы и клубе, который борется за еврокубки, наверное, да. Не с большим отрывом, но он лучший российский игрок", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 26 матчей и отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 30 миллионов евро, полузащитник является самым дорогим российским игроком. Контракт Головина с европейским клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026. После 27-ми сыгранных туров "Монако" занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 и отстает от лидирующего "ПСЖ" на 13 очков.
Кержаков считает Головина лучшим российским футболистом
Российский тренер Александр Кержаков считает, что полузащитник "Монако" Александр Головин является лучшим российским игроком.
Фото: Global Look Press