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Кавазашвили: болельщики "ПСЖ" хотят видеть в воротах русскую звезду, а не Доннарумму

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о голкипере "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумме.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Призывы фанатов "ПСЖ" поставить Сафонова говорят о том, что не Макрон управляет Францией, а французский народ. Не зря там всегда происходили революции, и люди были движущей силой. Видимо, болельщики "ПСЖ" приелись игрой этого итальянского вратаря Доннаруммы и хотят увидеть на воротах русскую звезду", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".

Вчера, 1-го октября, французский "ПСЖ" уступил на выезде лондонскому "Арсеналу" во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2, голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма допустил две результативные ошибки, а Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Российский голкипер перешел в парижский клуб в летнее трансферное окно из "Краснодара" за 20 миллионов евро. Всего Сафонов провел за "ПСЖ" во всех турнирах 3 матча, пропустил 2 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 1-й встрече. В матче 1-го тура Лиги чемпионом Матвей сыграл на "ноль" с испанской "Жироной" (1:0).

ПСЖ Матвей Сафонов Джанлуиджи Доннарумма Анзор Кавазашвили
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