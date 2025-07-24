- Комментировать фейк, который не в первый раз распространяет L'Equipe, совсем нет желания. Мы сотрудничаем только с порядочными и реально хорошими изданиями. Больше на эти фейковые новости мне сказать нечего. Вы представляете, сколько фейков? Думали, что L'Equipe серьёзное издание, а по факту видим, что всё хуже и хуже, - передаёт слова Клюева "Чемпионат".
Ранее во французском спортивном издании L'Equipe появилась информация со ссылкой на собственные источники, что 29-летний российский полузащитник выступающего в Лиге 1 "Монако" якобы ответил отказом на все трансферные предложения со стороны клубов Российской премьер-лиги.
Агент Головина раскритиковал издание L'Equipe за фейк об отказе российским клубам
Агент полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина Александр Клюев прокомментировал информацию о якобы отказе игрока на трансферные предложения от российских клубов.
Фото: РИА Новости