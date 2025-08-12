Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
1 - 1 1 1
ЦСКА2 тайм
Зенит
18:30
РубинНе начат
Спартак
20:45
Динамо МхНе начат

Отец Сафонова прокомментировал возможный уход Матвея из "ПСЖ"

Евгений Сафонов, отец голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова, высказался о возможном уходе голкипера из французского клуба.
"Не получал информацию, что Матвей может покинуть "ПСЖ". Ничего об этом не знаю", - цитирует Евгения Сафонова Metaratings.

Сегодня, 12 августа, "ПСЖ" объявил о переходе украинского защитника Ильи Забарного. Сообщалось, что российский голкипер Матвей Сафонов покинет клуб, если украинец присоединится к парижанам. По информации зарубежных источников, российский голкипер интересен турецкому "Галатасараю".

В прошлом сезоне Сафонов провел за парижан во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 мячей и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах.

