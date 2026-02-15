Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
РодинаЗавершен

Картину экс-игрока "Зенита" продали на аукционе почти за 100 тысяч рублей (фото)

Необычный лот появился на московских торгах современного искусства - автором работы оказался бывший защитник "Зенита" Игорь Смольников.
Фото: moscow-auction.ru
Картина под названием "Синий квадрат", написанная в 2019 году, была продана на аукционе "Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство". Ранее полотно демонстрировалось на выставке в Санкт-Петербурге, приуроченной к столетию "Зенита".

Стартовая цена составляла 1000 рублей, однако в ходе торгов она выросла до 80 тысяч. С учётом комиссии аукционного дома (24%) итоговая сумма сделки достигла 99 200 рублей.

Смольников известен по выступлениям за "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив", а карьеру профессионального футболиста он завершил в 2023 году.

Источник: "Чемпионат"

