Картина под названием "Синий квадрат", написанная в 2019 году, была продана на аукционе "Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство". Ранее полотно демонстрировалось на выставке в Санкт-Петербурге, приуроченной к столетию "Зенита".
Стартовая цена составляла 1000 рублей, однако в ходе торгов она выросла до 80 тысяч. С учётом комиссии аукционного дома (24%) итоговая сумма сделки достигла 99 200 рублей.
Смольников известен по выступлениям за "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив", а карьеру профессионального футболиста он завершил в 2023 году.
Источник: "Чемпионат"
Картину экс-игрока "Зенита" продали на аукционе почти за 100 тысяч рублей (фото)
Необычный лот появился на московских торгах современного искусства - автором работы оказался бывший защитник "Зенита" Игорь Смольников.
Фото: moscow-auction.ru