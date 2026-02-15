Зинченко получил травму в первом матче в старте "Аякса"

Защитник "Аякса" Александр Зинченко не смог доиграть свой первый матч в стартовом составе амстердамского клуба из-за травмы.

Фото: Getty Images

Украинский футболист, перебравшийся в Нидерланды 1 февраля после ухода из "Арсенала", получил повреждение уже в дебюте встречи Эредивизи с "Фортуной Ситтард" (4:1). На 6-й минуте он покинул поле, заметно прихрамывая.



Главный тренер команды Фред Грим после финального свистка признался, что обеспокоен состоянием новичка и не исключает длительного восстановления. Окончательный диагноз станет известен после медицинского обследования.