Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
РодинаЗавершен

Зинченко получил травму в первом матче в старте "Аякса"

Защитник "Аякса" Александр Зинченко не смог доиграть свой первый матч в стартовом составе амстердамского клуба из-за травмы.
Фото: Getty Images
Украинский футболист, перебравшийся в Нидерланды 1 февраля после ухода из "Арсенала", получил повреждение уже в дебюте встречи Эредивизи с "Фортуной Ситтард" (4:1). На 6-й минуте он покинул поле, заметно прихрамывая.

Главный тренер команды Фред Грим после финального свистка признался, что обеспокоен состоянием новичка и не исключает длительного восстановления. Окончательный диагноз станет известен после медицинского обследования.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится