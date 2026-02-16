Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
15:45
УралНе начат
Динамо
18:15
УралНе начат

Голкипер "Локомотива" рассказал о разнице футболистов в России и Европе

Голкипер "Локомотива" Антон Митрюшкин рассказал о различиях футболистов в России и Европе.
Фото: ФК "Локомотив"
По его словам, футболисты в Швейцарии не живут лишь одним футболом и развиваются в других сферах, чтобы после завершения карьеры переключиться на что-то другое.

- В Швейцарии футболисты не живут одним футболом — я замечал, что многие пытались развиваться еще в других сферах. Они не как мы — успевали совмещать с футболом учебу в универе.

Один из одноклубников, например, изучал бизнес родителей и после нескольких травм закончил карьеру, полностью смог переквалифицироваться, начав работать в страховой компании, - приводит слова Митрюшкина "РБ Спорт".

Антон Митрюшкин выступал за швейцарский "Сьон" с февраля 2016 года по июль 2020 года. Также он был игроком дрезденского "Динамо" и немецкой "Фортуны", а с июля 2024 года выступает за московский "Локомотив".

Всего на счету голкипера 35 матчей в составе "железнодорожников", 39 пропущенных мячей и 8 встреч "на ноль". Ранее стало известно, что 30-летний вратарь стал капитаном московского "Локомотива" после ухода Дмитрия Баринова. Сообщалось, что капитан был выбран по результатам общекомандного голосования.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится