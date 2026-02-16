Голкипер "Локомотива" рассказал о разнице футболистов в России и Европе

- В Швейцарии футболисты не живут одним футболом — я замечал, что многие пытались развиваться еще в других сферах. Они не как мы — успевали совмещать с футболом учебу в универе.
Один из одноклубников, например, изучал бизнес родителей и после нескольких травм закончил карьеру, полностью смог переквалифицироваться, начав работать в страховой компании, - приводит слова Митрюшкина "РБ Спорт".
Антон Митрюшкин выступал за швейцарский "Сьон" с февраля 2016 года по июль 2020 года. Также он был игроком дрезденского "Динамо" и немецкой "Фортуны", а с июля 2024 года выступает за московский "Локомотив".
Всего на счету голкипера 35 матчей в составе "железнодорожников", 39 пропущенных мячей и 8 встреч "на ноль". Ранее стало известно, что 30-летний вратарь стал капитаном московского "Локомотива" после ухода Дмитрия Баринова. Сообщалось, что капитан был выбран по результатам общекомандного голосования.