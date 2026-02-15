"Реал" готов включиться в борьбу за игрока "Барселоны" - источник

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Фото: ФК "Барселона"

Как информирует Topskills Sports UK, "Челси" вновь проявляет интерес к французскому защитнику и готов вернуться к варианту с его подписанием. При этом на игрока также претендует мадридский "Реал", который готов включиться в борьбу за футболиста.



Кунде в этом сезоне принял участие в 37 матчах "Барселоны", трижды сумел отличиться и сделал один голевой пас. Соглашение игрока с клубом действует до лета 2030 года.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Барселона