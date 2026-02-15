Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
РодинаЗавершен

"Реал" готов включиться в борьбу за игрока "Барселоны" - источник

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Барселона"
Как информирует Topskills Sports UK, "Челси" вновь проявляет интерес к французскому защитнику и готов вернуться к варианту с его подписанием. При этом на игрока также претендует мадридский "Реал", который готов включиться в борьбу за футболиста.

Кунде в этом сезоне принял участие в 37 матчах "Барселоны", трижды сумел отличиться и сделал один голевой пас. Соглашение игрока с клубом действует до лета 2030 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится