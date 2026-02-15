За "Сочи" голом отличился атакующий полузащитник Михаил Игнатов. В составе "Родины" забил нападающий Йорди Рейна.
Товарищеские матчи
Голы: Игнатов, 8 - Рейна, 18.
"Сочи": Дюпин, Волков, Солдатенков, Стоич, Магаль, Васильев, Кравцов, Ежов, Корнеев, Камано, Фёдоров.
"Родина": Волков, Дятлов, Мещанинов, Крижан, Бессмертный, Мусаев, Фищенко, Егорычев, Максименко, Рейна, Тимошенко.
"Сочи" сыграл вничью с "Родиной" во втором матче за день
Товарищеский матч "Сочи" и "Родины" завершился со счетом 1:1.
Фото: ФК "Сочи"