Экс-тренер "Сочи" может возглавить сборную Коста-Рики

Испанский специалист Роберт Морено может вернуться к работе в международном футболе.
Фото: ФК "Сочи"
По информации журналиста Маттео Моретто, экс-наставник "Сочи" рассматривается в числе основных претендентов на пост рулевого сборной Коста-Рики.

Федерация футбола страны намерена пригласить европейского специалиста с серьёзным опытом, способного выстроить долгосрочную систему развития команды, и кандидатура Морено оценивается очень высоко.

Тренер возглавлял российскую команду с 2023 по 2025 год.

