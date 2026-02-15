Экс-тренер "Сочи" может возглавить сборную Коста-Рики

Испанский специалист Роберт Морено может вернуться к работе в международном футболе.

Фото: ФК "Сочи"

По информации журналиста Маттео Моретто, экс-наставник "Сочи" рассматривается в числе основных претендентов на пост рулевого сборной Коста-Рики.



Федерация футбола страны намерена пригласить европейского специалиста с серьёзным опытом, способного выстроить долгосрочную систему развития команды, и кандидатура Морено оценивается очень высоко.



Тренер возглавлял российскую команду с 2023 по 2025 год.