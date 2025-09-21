"Мы не интересуемся и не рассматриваем Наиля Умярова в наш клуб", - цитирует Луди Sport24.
Ранее футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров в 2026 году перейдет в европейский клуб. Сообщалось, что российским футболистом интересуются клубы из Франции, Германии и Испании.
В "Комо" отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику "Спартака"
Спортивный директор "Комо" Карло Альберто Луди высказался об интересе к полузащитнику "Спартака" Наилю Умярову.
Фото: ФК "Спартак"