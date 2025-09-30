Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

Французский журналист: Сафонова не устроит роль запасного, но иерархия вратарей "ПСЖ" останется прежней

Французский журналист L`Equipe Уго Делом высказался о положении Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Я совсем не удивлен словам Сафонова. Матвей — очень амбициозный парень, и роль второго номера его никогда не устроит. Он всегда ясно дает это понять. Да, до января он получит несколько матчей, но иерархия вратарей "ПСЖ" останется прежней: Люка Шевалье, которого клуб взял этим летом, — безоговорочный первый номер", - приводит слова Делома Sport24.

Ранее Матвей Сафонов заявил, что его не устраивает роль запасного голкипера в "ПСЖ". В летнее трансферное окно парижане приобрели голкипера Люка Шевалье из "Лилля" за 40 миллионов евро.

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В прошлом сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 мячей и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах. В текущем сезоне россиянин ни разу не вышел на поле.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится