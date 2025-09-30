"Я совсем не удивлен словам Сафонова. Матвей — очень амбициозный парень, и роль второго номера его никогда не устроит. Он всегда ясно дает это понять. Да, до января он получит несколько матчей, но иерархия вратарей "ПСЖ" останется прежней: Люка Шевалье, которого клуб взял этим летом, — безоговорочный первый номер", - приводит слова Делома Sport24.
Ранее Матвей Сафонов заявил, что его не устраивает роль запасного голкипера в "ПСЖ". В летнее трансферное окно парижане приобрели голкипера Люка Шевалье из "Лилля" за 40 миллионов евро.
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В прошлом сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 мячей и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах. В текущем сезоне россиянин ни разу не вышел на поле.
Французский журналист: Сафонова не устроит роль запасного, но иерархия вратарей "ПСЖ" останется прежней
Французский журналист L`Equipe Уго Делом высказался о положении Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"