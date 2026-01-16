Дзюба: Головину нужно было уходить в "Ньюкасл"

"Головину надо было давно менять клуб, но это его выбор. Я очень уважаю его выбор. Ему надо было уходить в "Ньюкасл" в моём понимании, когда был шанс", - цитирует Дзюбу "Чемпионат".
Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года, российский полузащитник провел за клуб во всех турнирах 249 матчей и записал на свой счет 36 забитых мячей и 41 результативную передачу. Контракт россиянина с монегасками рассчитан до конца сезона-2028/29.
Ранее сообщалось, что Головин был интересен дортмундской "Боруссии" и английскому "Ньюкаслу", однако переход так и не состоялся.