В "Сочи" отреагировали на информацию о плохом газоне перед игрой со "Спартаком"

Руководитель стадиона "Фишт" в Сочи Вениамин Богомолов прокомментировал качество поля.
Фото: ФК "Сочи"
"Я не знаю, что в их понимании плохое качество газона. Мы только недавно сделали реновацию поля. Просто молодая трава, вот и все. А так газон готов к проведению матчей.

Хоть Сочи и на юге, но не сказать, что сейчас очень тепло, а скорее прохладно", - сказал Богомолов.

Ранее в СМИ появились изображения не лучшего качества газона на стадионе "Фишт", на котором пройдет матч 19-го тура между "Сочи" и московским "Спартаком". Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит сегодня, 2 марта, в 15:00 по Москве.

Напомним, игра должна была состояться вчера, 1 марта, однако была перенесена из-за объявления на территории Сочи режима беспилотной опасности.

Источник: "Советский спорт"

