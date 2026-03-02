В "Сочи" отреагировали на информацию о плохом газоне перед игрой со "Спартаком"

"Я не знаю, что в их понимании плохое качество газона. Мы только недавно сделали реновацию поля. Просто молодая трава, вот и все. А так газон готов к проведению матчей.
Хоть Сочи и на юге, но не сказать, что сейчас очень тепло, а скорее прохладно", - сказал Богомолов.
Ранее в СМИ появились изображения не лучшего качества газона на стадионе "Фишт", на котором пройдет матч 19-го тура между "Сочи" и московским "Спартаком". Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит сегодня, 2 марта, в 15:00 по Москве.
Напомним, игра должна была состояться вчера, 1 марта, однако была перенесена из-за объявления на территории Сочи режима беспилотной опасности.
Источник: "Советский спорт"