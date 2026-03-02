В "Сочи" отреагировали на информацию о плохом газоне перед игрой со "Спартаком"

Руководитель стадиона "Фишт" в Сочи Вениамин Богомолов прокомментировал качество поля.

Фото: ФК "Сочи"

"Я не знаю, что в их понимании плохое качество газона. Мы только недавно сделали реновацию поля. Просто молодая трава, вот и все. А так газон готов к проведению матчей.