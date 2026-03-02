Основной голкипер "Зенита" высказался о молодом вратаре команды Москвичеве

Единственный момент - тяжелая травма, которая у него была. После нее Богдану немножко тяжеловато. Но все в его руках. Будем вместе трудиться на благо команды", - сказал Адамов.
Богдан Москвичев является воспитанником Академии "Зенита" и находится в системе клуба с 2021 года. Действующее трудовое соглашение 21-летнего вратаря с петербургским клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Прошлый сезон голкипер провел на правах аренды в "Оренбурге", за который сыграл в 22 матчах РПЛ и Кубка России, пропустил 43 мяча и дважды оставил ворота "сухими".
Напомним, в мае прошлого года Москвичев получил разрыв крестообразной связки колена.
Источник: "Чемпионат"