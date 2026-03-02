Матчи Скрыть

Основной голкипер "Зенита" высказался о молодом вратаре команды Москвичеве

Вратарь "Зенита" Денис Адамов поделился мнением о партнере по команде Богдане Москвичеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Богдан - молодец, знаю его уже давно. Года два назад были с ним вместе на сборах. Парень молодой, перспективный.
Единственный момент - тяжелая травма, которая у него была. После нее Богдану немножко тяжеловато. Но все в его руках. Будем вместе трудиться на благо команды", - сказал Адамов.

Богдан Москвичев является воспитанником Академии "Зенита" и находится в системе клуба с 2021 года. Действующее трудовое соглашение 21-летнего вратаря с петербургским клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Прошлый сезон голкипер провел на правах аренды в "Оренбурге", за который сыграл в 22 матчах РПЛ и Кубка России, пропустил 43 мяча и дважды оставил ворота "сухими".

Напомним, в мае прошлого года Москвичев получил разрыв крестообразной связки колена.

Источник: "Чемпионат"

