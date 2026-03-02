В "Ахмате" оценили состояние поля после матча против ЦСКА

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев высказался о качестве газона на "Ахмат Арене".

Фото: ФК "Ахмат"

"Подготовить поле лучше было очень сложно, практически невозможно. Поле немного мешало обеим командам, но все находились в равных условиях. По полю особо говорить нечего. В имеющихся условиях это было лучшим, что могли наши сотрудники предоставить", - сказал Газзаев.