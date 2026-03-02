В "Ахмате" оценили состояние поля после матча против ЦСКА

"Подготовить поле лучше было очень сложно, практически невозможно. Поле немного мешало обеим командам, но все находились в равных условиях. По полю особо говорить нечего. В имеющихся условиях это было лучшим, что могли наши сотрудники предоставить", - сказал Газзаев.
Вчера, 1 марта, "Ахмат" принимал на своем поле московский ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч на "Ахмат Арене" в Грозном завершился победой грозненской команды со счетом 1:0.
Следующий два тура РПЛ грозненцы проведут на выезде против столичного "Локомотива" и тольяттинского "Акрона".
Источник: "Чемпионат"