В "Ахмате" оценили состояние поля после матча против ЦСКА

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев высказался о качестве газона на "Ахмат Арене".
Фото: ФК "Ахмат"
"Подготовить поле лучше было очень сложно, практически невозможно. Поле немного мешало обеим командам, но все находились в равных условиях. По полю особо говорить нечего. В имеющихся условиях это было лучшим, что могли наши сотрудники предоставить", - сказал Газзаев.

Вчера, 1 марта, "Ахмат" принимал на своем поле московский ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч на "Ахмат Арене" в Грозном завершился победой грозненской команды со счетом 1:0.

Следующий два тура РПЛ грозненцы проведут на выезде против столичного "Локомотива" и тольяттинского "Акрона".

Источник: "Чемпионат"

